Pres. Bayern: "Sané deve capire cosa fare nel suo futuro"

Intervista a SportBild per il presidente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge. Il numero uno dei bavaresi ha fatto il punto su alcune operazioni di mercato: "Timo Werner del Lipsia? Difficilmente il Lipsia lo lascerà andare in scadenza a parametro zero nel giugno 2020 e lo capisco bene. Il mio rapporto con Oliver Mintzlaff (dirigente del club di proprietà della Red Bull, ndr) è buono e sette-otto settimane fa gli ho detto: 'Se avremo un serio interesse per il giocatore ne parleremo'".

Rummenigge, poi, ha affrontato il tema legato all'interesse per Leroy Sané del Manchester City: "Un trasferimento è un'operazione a tre: i club e il calciatore. Sané, prima di tutto, dovrà capire dove vede il suo futuro".

Infine spazio alle voci su Kai Havertz, centrocampista del Bayer Leverkusen: "Ho parlato tempo fa con Rudi Voller (dt delle Aspirine, ndr) per parlane. Gli ho chiesto quali progetti avesse per il ragazzo e mi ha detto che assieme alla CdA del club era già stato deciso che sarebbe rimasto a Leverkusen":