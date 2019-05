© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non c'è pace per Neymar a Parigi. Dopo la rissa sfiorata con Draxler e la squalifica in Champions League di tre giornate, la LFP, lega francese, ha infatti squalificato il brasiliano anche per 3 partite 'casalinghe' dopo l'alterco con un tifoso del Rennes al termine della finale di Coppa di Francia. La squalifica sarà effettiva dal 13 maggio, quindi Neymar potrà essere in campo sabato contro l'Angers. Poi scatterà la sanzione e Neymar si perderà le ultime due giornata di campionato e, soprattutto, la Supercoppa francese in programma il 3 agosto in Cina, sempre contro il Rennes.