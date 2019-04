Sfogo social, l'UEFA squalifica Neymar per tre giornate in Champions

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pugno duro dell'Uefa contro lo sfogo social di Neymar dopo la sconfitta del suo Paris Saint-Germain contro il Manchester United in Champions League. La Commissione Disciplinare ha infatti squalificato per tre giornate la stella brasiliana per "atti offensivi e molestie contro gli ufficiali di gara". Una dura presa di posizione per il giocatore, reo di aver puntato il dito contro l'arbitro della partita, Damir Skomina, e Massimiliano Irrati al VAR in relazione al rigore assegnato per un fallo di mano di Kimpembe.

Neymar infatti non aveva usato mezzi termini su Instagram, attaccando senza mezzi termini il direttore di gara e il Var: "Questa è una vergogna! Mettono persone che non capiscono di calcio a controllare le immagini. Non esiste! Come fa il ragazzo a colpire di mano se è girato di spalle? Ma vaff******", il testo del messaggio incriminato.