© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gianluigi Buffon, portiere del PSG, ha commentato così la vittoria per 2-0 in casa del Manchester United a Sky Sport: “Abbiamo fatto diventare facile la partita, è vero. Ma lo abbiamo fatto mettendo nei novanta minuti tutto quello che avevamo. Una compattezza che è fondamentale in questa competizione, prendendoci rischi a volte che ci permettevano di poter respirare e fare andare a vuoto un loro tentativo di pressing. Tutto questo nell’economia di una partita equilibrata. Futuro? La clausola non è un pensiero, al momento voglio continuare a divertirmi ed essere utile a società e compagni, in campo e nello spogliatoio. Non è mai stato un problema per me il contratto a 30 anni, figurati a 41. Manchester? Qui è un bel teatro, due belle gare come quella che era la finale con il Milan”.

Su Zaniolo: “Non l’ho ancora visto bene, prima di esprimere un giudizio serio mi piace guardarli per un po’. E’ giovane, se riesce ad imporsi con questi risultati potrebbe avere le stigmate del predestinato. Ricordo il padre, un grande combattente”.