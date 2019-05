PSG, Cavani: "Voglio rispettare il contratto ma non dipende solo da me"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo aver festeggiato il titolo di campioni di Francia davanti al pubblico del Parco dei Principi, l'attaccante del PSG Edinson Cavani ai microfoni di Canal + ha parlato del suo futuro: "È bellissimo essere campioni di Francia, queste sono le cose che ti ricorderei per sempre. I tifosi ci danno sempre amore ed è bello, voglio ringraziarli per questo. Il futuro? La prima cosa che intendo fare è rispettare il mio contratto (ha un contratto fino al 2020, ndr). Mi piace questo club, questa città, sono felice qui con la mia famiglia. Ma non dipende solo da me, mi piacerebbe rimanere e finire il mio contratto. Un ritorno a Napoli? No, non dico nulla".