Dopo la vittoria contro lo Strasburgo, il giocatore del PSG Abdou Diallo ha parlato di Neymar, rientrato in campo dopo la lunga telenovela estiva: "Non mi sono preoccupato per lui. È abituato a far parlare di lui, ad avere un po' di eccitazione intorno a lui. Riesce a padroneggiare il tutto ma il suo talento parla per lui. Onestamente, sapevamo cosa aspettarci, fa parte del gioco. Sapevamo che avrebbe risposto in campo".