PSG, guai per Al-Khelaifi? Accusato di corruzione, l'avvocato smentisce

Il Paris Saint-Germain deve fare i conti con l'ennesimo fallimento in Champions League, mentre il presidente Nasser Al-Khelaifi sarebbe accusato di corruzione in relazione all'assegnazione dei Mondiali 2017 di atletica a Doha (poi organizzati a Londra). Fonti giudiziarie hanno rivelato all'AFP che il patron del club parigino rischierebbe un processo per "corruzione attiva" perché avrebbe dato il via libera ad un pagamento di 3,1 milioni di euro a favore di Lamine Diack, ex presidente della Federazione Internazionale di Atletica Leggera.

La difesa. "Sono accuse basate sul nulla", l'idea di Francis Szpiner, avvocato di Al-Khelaifi che ha poi proseguito: "Il nome di Al-Khelaifi non appare in nessuno dei documenti. Le incriminazioni non sono basate su alcuna prova tangibile".