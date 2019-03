Il PSG questa sera era atteso dal Le Classique contro l'Olympique Marsiglia, ma per l'occasione una notevole fetta della tribuna del Parco dei Principi è rimasta vuota per un quarto d'ora. Questo il modo in cui i sostenitori capitolini hanno espresso la propria protesta per la deludente eliminazione in Champions League contro il Manchester United, entrando poi ad occupare i loro posti con un coro piuttosto chiaro: "Parigi siamo noi". In precedenza era spuntato uno striscione nella fetta di spalti vuoti: "Non dimentichiamo".