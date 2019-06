PSG, Telefoot non ha dubbi: Neymar ha chiesto di lasciare la Francia

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Neymar avrebbe chiesto ufficialmente di essere ceduto dal Paris Saint-Germain. Questa la certezza di Telefoot, che spiega i due motivi che hanno condotto l'attaccante brasiliano a prendere questa decisione. In primis c'è l'addio quasi certo di Antero Henrique, ancora ds in carica e suo principale sostenitore ma in procinto di essere sostituito da Leonardo, e poi lo spietato trattamento che - a suo dire - gli starebbe riservando il mondo del calcio francese. La proprietà del PSG dal canto suo non è d'accordo, e pensa anche di offrire un rinnovo di contratto.