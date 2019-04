PSG, l'ingaggio offerto a Herrera fa infuriare Verratti e Marquinhos

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ander Herrera ha un contratto in scadenza con il Manchester United e andrà via a fine stagione. Destinazione? Parigi, quasi certamente. Il PSG ha infatti offerto 10 milioni di euro a stagione al centrocampista basco, che sembrerebbe essere intenzionato ad accettare. Una scelta - secondo Le Parisien - sbagliata perché potrebbe creare problemi di spogliatoio. Personaggi come Marco Verratti e Marquinhos, ad esempio, guadagnano meno della cifra offerta allo spagnolo e - scrivono i colleghi francesi - andrebbero su tutte le furie, soprattutto perché Herrera non sarebbe titolare. Chissà se il gioco varrà la candela.