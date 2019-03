© foto di Insidefoto/Image Sport

Veronique Rabiot, madre di Adrien Rabiot, ha rotto il silenzio. Il giocatore è sospeso fino al 27 marzo e potrebbe arrivare persino la risoluzione anticipata del contratto. E recentemente le polemiche sono aumentate dopo la sua presenza in discoteca nella serata che ha sancito l'eliminazione del Paris Saint-Germain dalla Champions League. L'Equipe riporta le sue parole: "Il PSG vuole che stia in pigiama alle 9 di sera, a guardare la squadra in TV, per poi andare a letto alle 11".