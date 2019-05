PSG, Marquinhos: "Juve? Voglio restare qui ma dobbiamo migliorare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata contro il Reims nell'ultima giornata di Ligue 1, il difensore del PSG Marquinhos ha parlato così ai microfoni de L'Equipe: "Questo anno è stato l'inizio di una nuova era, con un nuovo allenatore che ha una personalità molto audace e una filosofia di gioco diversa. Abbiamo conquistato risultati e trofei in questa stagione. Abbiamo iniziato bene ma quando abbiamo iniziato a prendere gol, abbiamo perso un po' di fiducia, ecco perché la stagione è finita male. Ci sono molte cose da migliorare per la prossima stagione. Tutti devono pensare a cosa può essere fatto meglio. Futuro? Non ho bisogno di pensare al futuro, resto qui".