Il Paris Saint-Germain, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato che Neymar continuerà le sue cure in Brasile sotto il controllo dello staff medico del club. L'attaccante tornerà in patria giovedì, per 10 giorni, e proseguirà il trattamento conservativo della lesione del quinto metatarso.