PSG, Neymar si sfoga: "Ho commesso tanti errori. A volte esplodo"

Neymar, attaccante tornato a pieno regime in forza al PSG dopo un tourbillon estivo che sembrava portarlo lontano da Parigi, ha concesso un'intervista esclusiva al Mirror:

"Ho commesso molti errori, ritrovare la fiducia non è facile. Quando sento la frustrazione mi prende la rabbia, esplodo e non riesco a comunicare in modo corretto. Sto cercando di migliorare, però. Non sono perfetto, è impossibile esserlo. Ho sbagliato diverse volte, e ho pagato un prezzo elevato per riacquisire la fiducia. Sono cose che fanno parte della vita, ed è grazie a questi errori se cresci ed impari. Sono un ragazzo riservato, mi tengo tutto dentro. In due anni ho avuto due gravi infortuni che mi hanno tenuto fuori quasi sei mesi, e mi hanno fatto perdere il ritmo. Ogni professionista però deve essere preparato per queste situazioni. Ad aiutarmi ci hanno pensato i miei genitori, mia sorella, la mia famiglia ed i miei amici. È per loro che gioco e mi alleno tutti i giorni, so che sono dalla mia parte. Quando mi manca l'ispirazione, è a loro che mi rivolgo".