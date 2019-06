© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Paris Saint-Germain è pronto a investire in modo oculato e cercherà soprattutto di migliorare il reparto più debole, il centrocampo. Tanti gli obiettivi, da Tonali a Barella fino a Milinkovic-Savic, ma ci saranno anche delle cessioni: già perso Rabiot, che ha deciso di non rinnovare, il club parigino potrebbe salutare anche Leandro Paredes. L'ex Roma e Zenit, infatti, non ha convinto nei sei mesi nella capitale.