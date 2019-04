© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Paris Saint-Germain è pronto a investire nuovamente per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Ci saranno di sicuro movimenti per migliorare il centrocampo, ma il club francese vuole completare anche la batteria dei terzini: come riporta Le Parisien, oltre agli italiani Cristiano Piccini e Cristiano Biraghi, i transalpini seguono anche il giocatore dell'Ajax, Daley Blind, che sembra rinato dopo le deludenti annate con la maglia del Manchester United.