PSG, Rabiot rompe il silenzio: "Se potessi giocare lo farei..."

Adrien Rabiot rompe il silenzio. Il centrocampista del Paris Saint-Germain, fermo ormai dall'11 dicembre, ha parlato a Infosport+. Il centrocampista, di fatto fuori rosa, ha precisato di ritrovarsi in questa situazione non per scelta sua e di essere a disposizione di Tuchel: "Se potessi giocare lo farei sicuramente. Però la dirigenza ha deciso il contrario". Per il resto ha dichiarato: "Sono ancora un giocatore del club, è tutto ciò che posso dire. Ho un contratto, sono con i miei compagni di squadra".