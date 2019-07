© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

In casa Paris Saint-Germain scoppia, ulteriormente, il caso Neymar. L'attaccante brasiliano non è stato infatti convocato per l'amichevole in programma oggi pomeriggio alle 18.30 contro il Norimberga. Un chiaro indizio sulla rottura ormai totale tra l'ex Barcellona e il club parigino. Questi i convocati di Tuchel: