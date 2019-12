© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pablo Sarabia è alla sua prima stagione nel PSG ma sta dimostrando di poter dire la sua. Thomas Tuchel infatti gli sta dando fiducia e nei 1.205 minuti giocati ha segnato tre gol e fornito cinque assist ai compagni. Nell'attacco del PSG però non è facile giocare e Sarabia sa di dover confrontarsi con i migliori: "Abbiamo il miglior attacco al mondo. In una squadra come la nostra c'è competizione in ogni posizione e sappiamo di non poterci rilassare", ha detto ai microfoni di Telefoot.