© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thomas Tuchel, tecnico del PSG, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Nimes: "Mancheranno solo Neymar e Cavani, mentre Meunier e Bernat sono arruolabili. All'andata contro il Nimes non è stato facile, ma al Parco dei Principi sarà un'altra storia. È una squadra coraggiosa, disciplinata a aggressiva. Dovremo prestare attenzione alle loro ripartenze, dobbiamo giocare seriamente se vogliamo portare a casa la vittoria. Dagba? Lo adoro, è incredibile. Ha grande intelligenza tattica e mentalmente è al top. Può giocare in diverse posizioni, è già importante per noi. Cerchiamo di restare concentrati in ogni match, prepareremo questa sfida come quella col Manchester United. Ma dobbiamo accettare l'idea che per i ragazzi sia diverso. Io voglio vincere ogni partita perché siamo i più forti della Ligue 1".