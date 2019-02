© foto di J.M.Colomo

Marco Verratti, centrocampista del PSG, ha voluto ringraziare i supporters parigini che hanno seguito la squadra a Manchester (2-0 allo United nell'andata di Champions League) tramite un video pubblicato dal club transalpino su Twitter: "Grazie ai tifosi per il vostro supporto a Manchester, ma anche per tutto il resto. Siete davvero tanto importanti. Quando andiamo in trasferta, voi ci fate sentire a casa. Il nostro miglior regalo per voi è quello di dare il 100% in campo e soprattutto di vincere, che alla fine è la cosa più importante. Grazie ancora".