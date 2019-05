PSG, Verratti: "Grande anno. Ora la nazionale e poi le meritate vacanze"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata contro il Reims nell'ultima gara di Ligue 1, Marco Verratti ha fatto il punto della stagione del PSG: "Volevamo finire con una vittoria. Sapevamo che era difficile. Il Reims ha meritato la vittoria. Devo giocare ancora la Nazionale e dopo farà le mie vacanze. Abbiamo bisogno di una vacanza come tutti gli altri. E' stato un grande anno, ma abbiamo anche avuto un momento difficile. Dobbiamo pensarci e abbiamo bisogno di riposare per iniziare la prossima stagione. Abbiamo vinto il campionato molto presto, e nel calcio la motivazione è molto importante. Quando non hai niente per cui giocare, è difficile rimanere concentrati. Può succedere che l'avversario sia più motivato di noi".