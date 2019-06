© foto di PhotoViews

Secondo le ultime indiscrezioni del The Sun, il Manchester United è molto interessate a Denzel Dumfries, giocatore del PSV che potrebbe presto approdare alla corte di Solskjaer. Viste le difficoltà incontrate per arrivare a Meunier del PSG e Wan-Bissaka del Crystal Palace, infatti i Red Devils stanno pensando ad un terza opzione e potrebbero bastare 28 milioni di euro per acquistare Dumfries.