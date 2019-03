Intervistato da Marca, l'ex difensore spagnolo Carles Puyol non ha mostrato alcun dubbio sul ruolo di ct di Luis Enrique: "Non ci potrebbe essere un allenatore migliore per la Spagna. Gli auguro buona fortuna, mi sarebbe piaciuto allenarmi con lui per imparare. Adesso c'è un bel ricambio generazionale nella Spagna. Noi avevamo vinto tanti titoli, ma anche nel nuovo corso si possono ottenere grandi risultati secondo me"