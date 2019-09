© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gol del fantasista ex Palermo, Eran Zahavi, non basta a Israele per avere ragione della Macedonia del Nord nel Gruppo G delle qualificazioni a Euro 2020. Finisce 1-1 a Be'er Sheva l'unica gara giocata nel raggruppamento: domani in campo Slovenia-Polonia e Austria-Lettonia. In campo anche il nuovo acquisto del Napoli, Elmas per tutta la partita.

I risultati di stasera

Israele-Macedonia del Nord 1-1 (55' Zahavi; 64' Ademi)

La classifica

Polonia 12

Israele* 8

Austria 6

Macedonia del Nord* 5

Slovenia 5

Lettonia 0

*= una partita in più