Qual. Euro2020, Girone D: Svizzera a -3 dalla vetta con una gara in meno

© foto di Imago/Image Sport

La Svizzera si avvicina alla vetta della classifica del Girone D di qualificazioni agli Europei 2020. Con una gara in meno infatti la squadra di Petkovic ha otto punti in classifica dopo il 4-0 rifilato a Gibilterra e ha tre punti in meno dell'Irlanda che ha giocato cinque gare, a confronto delle quattro degli elvetici, e ha racimolato 11 punti. Al secondo posto invece troviamo la Danimarca con 9 punti dopo lo 0-0 arrivato contro la Georgia.

QUAL. EURO2020

GIRONE D

Georgia-Danimarca 0-0

Svizzera-Gibilterra

CLASSIFICA: Irlanda 11, Danimarca 9, Svizzera 8*, Georgia 4, Gibilterra 0.

*una gara in meno