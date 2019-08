© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro il Celta Vigo, Zinedine Zidane ha parlato così di Gareth Bale: "È qui come tutti gli altri. Sono felice per la sua partita. Rimarrà qui. Vinicius e Bale hanno fatto bene e difeso bene. Abbiamo parlato prima della gara per dire che rimarrà e tutti i giocatori che abbiamo ora stanno pensando solo alla stagione. Penso che lui e tutti gli altri stanno pensando a giocare. Anche Isco e Lucas hanno fatto bene dopo. Barcellona sconfitto? Dobbiamo pensare a noi. Era importante ottenere i tre punti e bisogna fare i complimenti ai giocatori".