Steven Gerrard, tecnico dei Rangers, ha annunciato in conferenza stampa di essere vicino alla firma di un nuovo contratto con il club scozzese: "La società mi ha contattato una settimana fa per trovare un nuovo accordo e per quanto mi riguarda la decisione è piuttosto semplice. Sono felice qui, ho grande determinazione". L'ex bandiera del Liverpool firmerà probabilmente un contratto fino al 2024.