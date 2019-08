© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marc Roca potrebbe essere l’alternativa a Paul Pogba. L’indiscrezione arriva direttamente dal Mundo Deportivo: il giovane centrocampista dell’Espanyol piace molto ai blancos e stando alle ultime indiscrezioni potrebbe esserci un cambio di strategia da parte delle merengues. Paul Pogba rimane in cima alla lista dei desideri di Zidane, ma bisognerà fare i conti anche con le scelte e le richieste del Manchester United. I Red Devils, durante la sessione di mercato, non hanno trovato un sostituto per il francese, per il momento il Real deve trovare un'alternativa.