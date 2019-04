Real Madrid, Marca e le parole di Zidane: prossimo obiettivo Liga

"La cosa più importante per me è vincere la Liga". Il titolo di Marca in prima pagina richiama alle dichiarazioni di Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, pronunciate ieri in sala stampa. Il francese - si legge- chiede in vista della prossima stagione di avere una squadra che possa competere in campionato fino alla fine. Stasera la squadra in campo contro il Getafe, quarto in Liga e caccia della qualificazione in Champions.