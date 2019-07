Real Madrid, il disastro nel derby avvicina Pogba ai blancos

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il disastro nel derby contro l’Atletico Madrid ha lasciato diversi strascichi in casa Real. Zinedine Zidane vuole correre ai ripari e i blancos hanno accelerato le operazioni per portare a Madrid Paul Pogba. Il centrocampista francese, come riportato da AS, è l’obiettivo principale degli spagnoli e nelle prossime ore ci potrebbero essere delle novità.

Il Manchester United sta già cercando il sostituto del calciatore ex Juventus, ma i red devils dovranno chiudere eventuali trattative entro l’8 agosto, giorno di chiusura del mercato in Inghilterra. Nel caso in cui dovesse arrivare un nuovo centrocampista in casa United, il Real si muoverà per capire come impostare la trattativa.