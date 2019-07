Real Madrid, riunione con l'agente di Eriksen: ma prima viene Pogba

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'agente di Christian Eriksen incontrerà il Real Madrid per capire quali saranno le strategie di mercato del club iberico. Secondo quanto riportato da Marca le parti si incontreranno per capire se ci saranno possibilità per intavolare una trattativa anche se al momento la prima scelta rimane Paul Pogba. Il francese è un'esplicita richiesta di Zinedine Zidane e la dirigenza farà di tutto per accontentare l'allenatore transalpino. Rimane in bilico anche Donny Van de Beek: il talento dell'Ajax, oltre ad essere un colpo in prospettiva, ha una valutazione inferiore rispetto al centrocampista offensivo del Tottenham.