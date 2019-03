Real, Reguilon: "Eternamente grato a Solari, il primo a credere in me"

© foto di J.M.Colomo

Sergio Reguilon saluta Santiago Solari. È proprio con l'allenatore argentino in panchina che il canterano del Real ha vissuto infatti il suo primo periodo d'oro tra i professionisti. Questo il suo post su Instagram per salutarlo dopo l'esonero: "Eternamente grato all'allenatore che ha scommesso su di me come giocatore della prima squadra del Real Madrid. Professionista e persona top. Sono convinto che la tua carriera andrà alla grande, perché te lo meriti. Grazie di aver creduto in me, mister".