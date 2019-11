© foto di Insidefoto/Image Sport

Conferenza stampa ricca di spunti per Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid che contro il Betis cerca la terza vittoria consecutiva: "L'esplosione di Valverde? Non credo sia come Pogba. E' giovane e ha futuro, ma anche presente. E comunque non mi sorprende, è un giocatore importante. Bale? E' qua e sta lavorando, gli siamo vicini per far sì che rientri in squadra quanto prima. Non devo convincerlo a restare perché è un giocatore del Real Madrid. L'ansia di Marcelo prima della finale di Kiev? Non ne sapevo niente, ma credo sia normale essere nervosi prima della finale di Champions. Hazard? Lo vedo meglio, gli manca solo il segnare con regolarità. Se ho in mente un Real A e un Real B? Ho in mente giocatori che stanno meglio e giocatori che stanno peggio. Ma non è vero che ho una squadra A e una squadra B".