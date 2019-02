© foto di Imago/Image Sport

Curiosa statistica per un curioso risultato, almeno per la Champions League: un doppio zero a zero negli ottavi della manifestazione continentale più amata è capitato solo due volte nella storia della competizione. Stasera e il 15 marzo del 2016: quella volta furono reti bianche tra Atletico Madrid e PSV Eindhoven e tra Manchester City e Dinamo Kiev. Inutile dirlo, quella edizione andò poi al Real Madrid.