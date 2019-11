Retroscena Rodrygo: prima del Real Madrid ha rifiutato il Liverpool

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In settimana Rodrygo (18) ha rubato la scena a tutti in casa Real Madrid. Merito della tripletta col Galatasaray, il secondo più giovane della storia a farlo. ESPN ha raccontato un retroscena legato al classe 2001, che prima di firmare per la Casa Blanca avrebbe rifiutato un trasferimento al Liverpool.