Robben: "Non so cosa mi stia succedendo, non riesco a giocare"

Arjen Robben è sconsolato. L'esterno offensivo del Bayern Monaco non gioca dallo scorso 27 novembre, quando realizzò due reti nel 5-1 rifilato al Benfica in Champions. Ai microfoni della Bild, l'olandese ha ammesso di non conoscere quali siano i tempi di recupero, né di sapere esattamente quale sia la natura del problema alla coscia che lo affligge da settimane: "Abbiamo provato di tutto, ma non sta funzionando nulla. Tutto ciò è molto frustrante. Sono stato vicino al rientro in due occasioni, ma ho dovuto rimandare".