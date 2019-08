© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Saint-Etienne Ghislain Printant ha analizzato il pareggio interno contro il Brest: "C'è delusione per non aver vinto. Il Brest ha approfittato di un nostro buco per segnare. Ma, nonostante questo, abbiamo mantenuto la lucidità per arrivare al pareggio. Se lo avessimo fatto un po' prima, ci sarebbe stato spazio per vincere".