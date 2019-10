© foto di Daniele Buffa/Image Sport

André Schurrle pensa al ritiro. L'attaccante di proprietà del Borussia Dortmund, attualmente in prestito allo Spartak Mosca, ha ammesso di considerare questa possibilità a soli 29 anni: "Mentirei se dicessi che non ho mai pensato al ritiro. Soprattutto nelle fasi difficili della carriera, ti chiedi: ‘Ho ancora bisogno del calcio, voglio tutto questo?’ Anno dopo anno devo capire quale decisione prendere. Non so, forse giocherò un altro anno, forse altri due...", le parole del tedesco campione del mondo a SportBild.