Siviglia, il neo-acquisto Koundé: "Spero di vincere qui come Lenglet"

Jules Kounde è da poche ore ufficialmente un nuovo calciatore del Siviglia. Il centrale difensivo di 20 anni ha così commentato al sito ufficiale degli andalusi il trasferimento appena effettuato: "Sono felice, penso che aver firmato per questa squadra sia il modo migliore per crescere. Affronterò questa sfida con sicurezza e senza pressioni, anche se so che qui in Spagna il gioco è più veloce ed il livello tecnico più alto. Sono in un grande club e non vedo l'ora di giocare in questo stadio. Spero di poter raggiungere gli stessi successi di Lenglet con questa maglia".