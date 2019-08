Sneijder ha le idee chiare sul post-carriera: "Farò il procuratore"

Intervistato dal Telegraaf, Wesley Sneijder parla del suo futuro e annuncia di voler diventare un procuratore. Anzi, si è già attivato per esserlo: "Lavorare per il mio agente Guido Albers sarebbe la soluzione più semplice, ma non ho mai optato per la strada più corta. Mai. Voglio farcela da solo, è un grande passo ma so di poterlo fare". 35 anni, Sneijder si è ufficialmente ritirato dall'attività agonistica cinque giorni fa.