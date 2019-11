Solskjaer: "Non mi preoccupa vedere Pochettino in cerca di squadra"

© foto di

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha risposto alle domande relative all'esonero di Mauricio Pochettino da parte del Tottenham e della minaccia che l'argentino può diventare proprio per la panchina del norvegese: "La cosa non mi preoccupa per nulla. Faccio il miglior lavoro al mondo, e non importa cosa succeda intorno. L'importante è rimanere focalizzati sul mio lavoro al Manchester United e farlo al meglio".