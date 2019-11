© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Son Heung-Min ha salutato Mauricio Pochettino con un post su Instagram: "Non c'è bisogno di dire quanto sia grato a questo uomo. Non ci sono parole per descrivere la mia gratitudine. Ho imparato tanto da te e non solo nel calcio, ma nella vita. Buona fortuna, ti auguro il meglio".