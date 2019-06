© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ct della Spagna U21 Luis De La Fuente ha parlato così in conferenza stampa dopo la sconfitta contro i pari età dell’Italia: "La mia fiducia nel gruppo non cambia, la mia è una squadra molto forte, guardiamo avanti con positività. Ovviamente oggi la squadra non è felice, ma dobbiamo reagire, vedremo cosa accadrà nelle prossime sfide, credo che questa sia comunque una lezione da cui imparare. Ruiz? Si è fatto male nel primo tempo e lo abbiamo tenuto in campo, ma poi abbiamo scelto di cambiare".