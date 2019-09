© foto di Federico De Luca

Claude Puel presto potrebbe tornare in panchina, per una nuova esperienza lontano dalla sua Francia. Lo riporta L'Equipe: il più importante quotidiano sportivo d'Oltralpe sottolinea infatti come il nome del tecnico ex Leicester, oggi senza contratto proprio dopo il termine dell'avventura con le Foxes nella passata stagione, sia tra i principali candidati a prendere il posto di Marcel Keizer, esonerato nel corso di questa settimana dallo Sporting CP. In corsa anche Leonardo Jardim.