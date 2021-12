ufficiale Saint-Etienne, ecco il dopo Puel. Dupraz è il nuovo allenatore

Tutto confermato: Pascal Dupraz è il nuovo allenatore del Saint-Etienne. L'ex tecnico di Tolosa e Caen, che ha firmato un accordo fino al prossimo giugno, raccoglie l'eredità di Claude Puel, sollevato dall'incarico dopo la sconfitta per cinque reti a zero contro il Rennes. Questo il comunicato diramato in serata dai Verts: "L'AS Saint-Étienne comunica di aver raggiunto un accordo con Pascal Dupraz per il ruolo di allenatore della prima squadra. L'ex calciatore avrà il compito di guidare e supportare un gruppo consapevole della difficoltà della propria situazione attuale".