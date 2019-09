Stella Rossa, Milojevic: "Bayern potenziale vincitrice della Champions"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stella Rossa k.o. all'esordio in Champions: all'Allianz Arena finisce tre a zero per il Bayern Monaco. Questa l'analisi del tecnico dei serbi, Vladan Milojevic: "Come già detto, le favorite del girone sono Bayern e Tottenham. Siamo consapevoli del fatto che stasera abbiamo affrontato una potenziale vincitrice della Champions. Non c'è bisogno di dire che abbiamo sbagliato diversi passaggi, e che gli avversari ci hanno puniti. Non credo abbiamo nulla da rimproverarci, e i tifosi hanno reso questa trasferta più memorabile. Non vedo l'ora di giocare la prossima partita".