Sturridge, multa e sei settimane di stop per una scommessa

Daniel Sturridge continua a far parlare ancora di sé. Il calciatore, svincolatosi dal Liverpool, è stato multato e non potrà giocare fino al 31 luglio per aver infranto le regole dell'FA per quanto riguarda le scommesse. Il fratello, secondo quanto riportato da Sky Sports Uk, aveva scommesso su un suo possibile trasferimento al Siviglia.