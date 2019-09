© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Remo Freuler, centrocampista della Svizzera e dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di RSI per analizzare il pareggio contro l'Irlanda: "Il morale è alto, ma abbiamo perso due punti come contro la Danimarca. Dobbiamo migliorare".

C'è un problema di atteggiamento?

"Abbiamo segnato tardi, abbiamo perso il pallone sull'esterno, dobbiamo migliorare su quelle situazioni. Nei momenti finali rischi sui cross".

Si possono spiegare questi cali?

"No, non si possono spiegare. Abbiamo difeso bene fino al gol, abbiamo lasciato poche azioni a loro. Quando hanno spinto siamo andati in difficoltà. Dobbiamo essere più lucidi".

La Svizzera non vince da quattro partite.

"Speriamo di vincere già domenica".

Si parla molto della doppia sfida tra Danimarca e Irlanda.

"Il problema è che dobbiamo entrare in partita per dare il 100%. Mi trovo bene anche in nazionale, dove gioco più avanti rispetto l'Atalanta. Anche qui mi trovo bene".