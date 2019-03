Fonte: Lorenzo Marucci

La sconfitta di ieri contro la Turchia costa caro al CT dell'Albania Christian Panucci. Secondo quanto raccolto da TMW infatti, il CT italiano è stato sollevato dall'incarico. La Federazione albanese non vuole interrompere la recente tradizione di CT azzurri e per sostituirlo pensa ad Edy Reja. Il tecnico goriziano è stato avvistato ieri in tribuna allo stadio Stadio Loro-Boriçi di Scutari.